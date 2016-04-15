Форма поиска по сайту

15 апреля 2016, 17:38

Общество

Оформление разрешений на проведение земляных работ переведут в электронный вид

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Оформление разрешений на проведение земляных работ, установку временных ограждений и объектов в столице переведут в электронный вид с 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Объединения административно-технических инспекций Москвы.

"С 18 апреля 2016 года Объединение административно-технических инспекций Москвы планирует осуществлять оформление ордеров и прием уведомлений на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов только в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг Москвы. Прием документов на бумажных носителях будет прекращен", – говорится в сообщении.

В электронном виде будут предоставляться все процедуры услуги: оформление, переоформление и закрытие ордеров. Заявителям необходимо получить электронную цифровую подпись и создать личный кабинет на московском портале государственных услуг.

Как уточняют в пресс-службе, перевод услуг в электронный вид позволит сократить время оформления документов, обеспечить круглосуточную и территориальную доступность, сократить комплект предоставляемых документов и получать информацию о ходе предоставления государственной услуги.

