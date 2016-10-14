Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Активные граждане выбрали место для флагманского центра госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.
В голосовании участвовали более 25,8 тысячи человек, из которых почти 60 процентов предложили открыть центр в ТЦ "Спектр" по адресу Новоясеневский проспект, дом 1.
В данный момент жители ЮВАО и СЗАО также могут проголосовать за расположение флагманских центров в их районах.
Ежедневно в центры обращается более 70 тысяч горожан. При этом среднее время ожидания приема у специалиста составляет три минуты.
"Мои документы" открыты с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.