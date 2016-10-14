Форма поиска по сайту

14 октября 2016, 14:50

Общество

Активные граждане выбрали место для флагманского центра госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Активные граждане выбрали место для флагманского центра госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.

В голосовании участвовали более 25,8 тысячи человек, из которых почти 60 процентов предложили открыть центр в ТЦ "Спектр" по адресу Новоясеневский проспект, дом 1.

В данный момент жители ЮВАО и СЗАО также могут проголосовать за расположение флагманских центров в их районах.

Центры "Мои документы" – это сеть из 127 офисов, которые собрали в одном месте 170 госуслуг. Большинство из них предоставляется экстерриториально – без привязки к месту регистрации посетителя.

Ежедневно в центры обращается более 70 тысяч горожан. При этом среднее время ожидания приема у специалиста составляет три минуты.

"Мои документы" открыты с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.

госуслуги активные граждане флагманский центр центры «мои документы»

