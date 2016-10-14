Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Активные граждане выбрали место для флагманского центра госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.

В голосовании участвовали более 25,8 тысячи человек, из которых почти 60 процентов предложили открыть центр в ТЦ "Спектр" по адресу Новоясеневский проспект, дом 1.

В данный момент жители ЮВАО и СЗАО также могут проголосовать за расположение флагманских центров в их районах.