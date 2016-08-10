В центре госуслуг появился сурдопереводчик

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Видео-сурдопереводчик установили в центре "Мои Документы" района Арбат. Как сообщает пресс-служба центров, теперь консультации смогут получить посетители с нарушением слуха и речи.

Когда за консультацией обратится человек с нарушением слуха и зрения, специалисты с помощью специального приложения будут связываться с сотрудником call-центра службы CloudInterpreter. Он и будет переводить на языке жестов все сказанное. Новым сервисом можно воспользоваться в часы работы call-центра – с 10:00 до 19:00.

Если онлайн-сервис сурдоперевода окажется востребованным, то такую услугу внедрят в других центрах, где будет необходимо.

"Приглашаем посетителей с инвалидностью по слуху и речи в центр госуслуг Арбат протестировать наш новый сервис. Будем признательны, если они поделятся своими впечатлениями и замечаниями, которые помогут нам усовершенствовать оказание помощи людям, требующим особого внимания", – добавили в руководстве центров госуслуг Москвы.

"Москва в цифрах": Все госуслуги в одном месте

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

С 1 февраля следующего года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.