Многофункциональные центры с 1 января будут работать без выходных

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские многофункциональные центры (МФЦ) с 1 января будут работать без выходных: москвичи смогут получать в них госуслуги ежедневно с 08.00 до 20.00, сообщает комитет государственных услуг столицы.

В многофункциональных центрах можно получить 234 документа от 21 органа власти. Там можно записать ребенка в школу или детский сад, оформить пособие, российский или заграничный паспорт, зарегистрировать право собственности на жилое помещение и многое другое.

На данный момент в столице функционирует 65 МФЦ, которые обслуживают жителей 67 районов. Число окошек в каждом МФЦ достигает 30-40. Здесь работает система единой электронной очереди, универсальные специалисты помогают решить несколько вопросов одновременно, а время ожидания своего номера на электронном табло составляет не более 15 минут.