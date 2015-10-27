Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 14:31

Туризм

Реставрацию гостиницы "Центральная" на Тверской закончат в 2018 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Реставрацию исторического здания бывшей гостиницы "Центральная" на Тверской улице планируют завершить в середине 2018 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Сохранившийся внешний фасад здания на улице Тверская, дом 10 является объектом культурного наследия и неотъемлемой частью ансамбля улицы. На протяжении нескольких лет он был спрятан за фальш-фасадом, а теперь будет восстановлен в полном объеме.

Проектом воссоздания предусмотрено сохранение композиции и художественного решения главных фасадов на уровне трехэтажной исторической части здания 1892–1911 годов с восстановлением утраченных элементов декора.

Помимо этого, парадным интерьерам 1–3 этажей здания также будет возращен исторический облик. Здесь появятся булочная, кондитерская, кофейни и ресторан.

После ремонта здание будет называться "Хилтон Москва Люксъ Отель Тверская". Общая площадь гостиничного комплекса составит 47 тысяч квадратных метров. Отель будет включать 220 номеров и 52 апартамента.

Стоимость работ оценивается в 6,6 миллиарда рублей.

Здание на Тверской было построено в 1885–1892 годах для известного в России булочника Ивана Филиппова. В 1911 году здесь открылась гостиница, носившая название "Франция". В 1917 гостиницу переименовали в "Люкс", а с 1953 года она получила название "Центральная".

