Около стадиона "Торпедо" построят гостиницу к чемпионату мира по футболу

Фото: Стройкомплекс Москвы

Гостиница площадью 61 тысяча квадратных метров может появиться рядом со стадионом "Торпедо" им. Э.Стрельцова к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Агентство "Москва".

Вместимость гостиницы составит 350 мест. Кроме того, там разместятся офисные и торговые помещения, а также выставочные пространства. Для посетителей гостиницы оборудуют также порядка 400 машино-мест.

Ранее сообщалось, что на прилегающей к стадиону "Торпедо" территории площадью 125 га появится жилой квартал. Там будут построены школы, поликлиники, детские сады и общественные здания. К реконструкции стадиона планируется преступить в 2016 году. По окончании работ арена превратится в стадион европейского уровня, который будет вмещать 15 тысяч человек.

Рядом со стадионом построят детско-юношескую спортивную школу, а аллею, на которой находится памятник футболисту Эдуарду Стрельцову, реконструируют.

Кроме того, инвестор планирует построить дорогу, которая свяжет Симоновскую набережную с Восточной улицей. Эта мера призвана улучшить транспортную доступность стадиона. Предполагалось, что после реконструкции стадион будет крытым, однако инвестор отказался от этой идеи.

Добавим, что стадион "Торпедо" построен в 1959 году. Он расположен по адресу: улица Восточная, 4а. Прежде там тренировалась футбольная команда завода имени Лихачева. В апреле 1977 года на стадионе состоялся первый матч чемпионата СССР.

В 1997 году стадиону присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова, который выступал за "Торпедо" в 1950-х и 1960-х годах.