На торги выставлены три особняка в центре Москвы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три особняка в центре столицы выставили на торги, говорится в материалах департамента по конкурентной политике, подготовленных к бизнес-конференции "Москва, открытая для инвестиций".

Ампирная усадьба XIX века в Лялином переулке предлагается по стартовой цене 153,5 миллиона рублей. Стоимость двухэтажного особняка на улице Таганская, 24, строение 1 – 142,5 миллиона рублей, площадь – 752 квадратных метра. Стартовая стоимость одноэтажного здания площадью 683 квадратных метра по адресу: Новокирочный переулок, дом 5 – 54,6 миллиона рублей.

Как отметил на конференции председатель совета директоров компании RRG Денис Колокольников, объекты могут быть интересны инвесторам, которые занимаются гостиничным бизнесом. "Перепрофилирование особняка под апартаменты или отель может стать разумным решением для потенциального инвестора", – сказал Колокольников.

Напомним, правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия на льготных условиях в январе 2012 года. В программу включены памятники культуры, которые в первую очередь нуждаются в реставрационных работах.

После завершения работ начнет действовать льготная ставка аренды, которая составляет 1 рубль за 1 квадратный метр. Право аренды действует в течение 49 лет.