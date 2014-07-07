Столичная прокуратура проверит законность хостелов в Москве

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Московская прокуратура начала проверки законности организации городских хостелов из-за поступающих жалоб. Граждане жалуются на нарушения, которые допускаются при организации подобных мини-гостиниц в многоквартирных домах, сообщает в понедельник, 7 июля, пресс-служба ведомства. На сегодняшний день в столице работает почти 120 хостелов.
Следствием было установлено, что собственники квартир на основании заключенных договоров передают жилые помещения юрлицам для предоставления услуг по временному проживанию граждан. Информация о гостиницах, а также о порядке размещения в них публикуется в интернете. Отметим, что по закону гостиницы к жилым помещениям не относятся и могут располагаться только в нежилых помещениях.
Однако квартиры, в которых размещаются хостелы, являются жилыми помещениями, в категорию нежилых установленным порядком они не переводятся и передаются в аренду для использования под жилые цели. При этом помещения используются организациями для предпринимательской деятельности по оказанию гостиничных услуг и временному размещению граждан.
Кроме того, действующим законодательством об организации гостиничного бизнеса предъявляется ряд санитарно-эпидемиологических, технических и иных требований к гостиницам, которые нарушаются их владельцами. А собственники квартир, которые обладают информацией о нарушении закона, мер по пресечению неправомерных действий не принимают.
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После проверки хостела по Большому Казенному переулку, следствие установило, что жилое помещение площадью около 140 квадратных метров по договору аренды с собственником используется ООО "Альфа Учет" для гостиничных услуг. В гостинице предусмотрено размещение более 20 человек. Однако по закону размещение в квартире одновременно более 13 человек недопустимо.
По итогам проверки Басманный межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление к собственнику квартиры об обязании использовать жилое помещение по назначению. От гендиректора ООО "Альфа Учет" прокурорпотребовал устранить нарушение закона. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.
Добавим, что на сегодняшний день прокуратурой внесено 9 представлений руководителям организаций, осуществляющим предоставление гостиничных услуг, в районные суды города Москвы направлено 10 исковых заявлений к собственникам жилых помещений об обязании устранить нарушения жилищного законодательства и использовать жилые помещения по назначению.
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