Госфильмофонд впервые за 50 лет издаст каталог отечественного кино

Режиссер Марлен Хуциев в фильмохранилище Госфильмофонда. Фото ИТАР-ТАСС

Госфильмофонд планирует издать полный каталог отечественного кино, передает в среду РИА Новости со ссылкой на представителей учреждения.

Впервые подобный каталог был выпущен Госфильмофондом в 1961 году, но в нем есть неточности. Например, в этом многотомном труде не были указаны незавершенные и запрещенные фильмы.

По словам сотрудника Госфильмофонда, историка кино Петра Багрова, вся работа - если брать документальное, и научно-популярное, и запрещенное кино, а также незавершенное фильмы - может занять 15-20 лет.

Багров отметил, что объем каталога может составить более 20 томов; книга будет издана на двух языках, а большая ее часть будет доступна в интернете.

Cо своей стороны, генеральный директор Госфильмофонда сказал, что деньги на издание каталога уже выделены.

Госфильмофонд России 4 октября отмечает 65-летию со дня своего основания.