Строительные работы на 17 станциях МКЖД почти завершились

На 17 остановочных пунктах МКЖД завершены основные строительно-монтажные работы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Он добавил, что работы продолжаются еще на 14 остановочных пунктах.

По словам Хуснуллина, степень готовности остановок сегодня составляет около 90 процентов, а транспортно-пересадочных узлов, возводимых на магистрали – более 50 процентов.

Ранее Хуснуллин заявил, что МКЖД уже в 2016 году станет полноценным легким метро, которое будет интегрировано в систему Московского метрополитена с помощью транспортно-пересадочных узлов.

Длина Московской кольцевой железной дороги составит 54 километров. Она будет перевозить до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с потоком пассажиров на загруженных ветках метро.

Открытие МКЖД запланировано на осень 2016 года. На кольце будет 31 станция, пассажиры смогут сделать 17 пересадок на 11 линий метрополитена и девять пересадок на радиальные направления Московского железнодорожного узла. Объем движения на Малом кольце будет достигать 110 пар поездов в сутки с минимальным интервалом от 6 минут.