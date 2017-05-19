Элементы городского благоустройства нашли в центре столицы

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Элементы городского благоустройства прошлых веков нашли в центре столицы во время работ по программе "Моя улица". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На Большой Лубянке во ремонта водопровода и водостока обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века. Бревна нашли под слоем грунта на глубине одного-двух метров. На деревянной мостовой исследователи обнаружили более позднее мощение, датируемое XIX – началом XX века.

Помимо этого, в грунте нашли множество артефактов, подтверждающих, что на этом месте было плотное движение. Среди находок металлические конские подковы и обувные набойки XVII – XIX веков, медные монеты XVIII – XX веков, гвозди и керамические изделия.

Исследователи относят большую часть находок к XIX веку. В то время на Большой Лубянке был фонтан с питьевой водой.

Еще один интересный артефакт обнаружили на Старой площади во время прокладки канализации. Там археологи увидели следы оборонительных рвов, защищавших стены Китай-города. После того, как стена Китай-Города утратила оборонительную функцию, ров закопали.

