Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2017, 07:25

Город

Элементы городского благоустройства нашли в центре столицы

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Элементы городского благоустройства прошлых веков нашли в центре столицы во время работ по программе "Моя улица". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На Большой Лубянке во ремонта водопровода и водостока обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века. Бревна нашли под слоем грунта на глубине одного-двух метров. На деревянной мостовой исследователи обнаружили более позднее мощение, датируемое XIX – началом XX века.

Помимо этого, в грунте нашли множество артефактов, подтверждающих, что на этом месте было плотное движение. Среди находок металлические конские подковы и обувные набойки XVII – XIX веков, медные монеты XVIII – XX веков, гвозди и керамические изделия.

Исследователи относят большую часть находок к XIX веку. В то время на Большой Лубянке был фонтан с питьевой водой.

Еще один интересный артефакт обнаружили на Старой площади во время прокладки канализации. Там археологи увидели следы оборонительных рвов, защищавших стены Китай-города. После того, как стена Китай-Города утратила оборонительную функцию, ров закопали.

Фотогалерея

1 из 4

"Моя улица"

Программа благоустройства "Моя улица" реализуется уже третий год. В 2015 году, когда она стартовала, в порядок привели 47 улиц – полностью преобразились Мясницкая, Пушечная, Неглинная, Рождественка и Большая Ордынка. В 2016 году благоустроили 61 улицу.

В 2017 году работы по программе "Моя улица" стартовали 10 апреля, продлятся они до начала сентября. В этом году благоустроить планируется более 80 улиц, площадей и переулков.

О том, что еще планируется сделать в рамках программы "Моя улица" в 2017 году – читайте в материале сетевого издания m24.ru.

Сюжет: Программа "Моя улица"
городское хозяйство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика