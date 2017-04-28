Форма поиска по сайту

Новости

28 апреля 2017, 20:45

Город

Столичные пляжи проверят перед купальным сезоном в середине мая

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Спасатели проверят чистоту столичных пляжей перед началом летнего сезона. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Пляжи пройдут проверку с 10 по 15 мая. Это будет уже второе обследование водоемов, первое состоялось в начале апреля. Еще одна проверка запланирована на середину купального сезона – с 11 по 14 июля.

Отмечается, что часть мусора в столичные водоемы приносит весенний паводок. Еще часть туда приносят отдыхающие.

По результатам первой проверки купаться разрешили только в восьми зонах отдыха:

  • "Школьное озеро" (ЗелАО);
  • "Черное озеро" (ЗелАО);
  • "Тропарево" (ЮЗАО);
  • "Озеро Белое" (ВАО);
  • "Мещерское" (ЗАО);
  • "Пляжный комплекс Бич-Клаб" (САО);
  • "Большой городской пруд" (ЗелАО);
  • пляж "Левобережный" (САО).

    • Летом на московских водоемах ежедневно будут дежурить около 75 сотрудников поисково-спасательной службы. На водоемах будут находиться до 95 плавсредств, в том числе 80 моторных. В наиболее жаркие дни за безопасностью буду следить 100–110 человек.
городские территории свежий воздух

