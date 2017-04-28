Столичные пляжи проверят перед купальным сезоном в середине мая

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Спасатели проверят чистоту столичных пляжей перед началом летнего сезона. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Пляжи пройдут проверку с 10 по 15 мая. Это будет уже второе обследование водоемов, первое состоялось в начале апреля. Еще одна проверка запланирована на середину купального сезона – с 11 по 14 июля.
Отмечается, что часть мусора в столичные водоемы приносит весенний паводок. Еще часть туда приносят отдыхающие.
- "Школьное озеро" (ЗелАО);
- "Черное озеро" (ЗелАО);
- "Тропарево" (ЮЗАО);
- "Озеро Белое" (ВАО);
- "Мещерское" (ЗАО);
- "Пляжный комплекс Бич-Клаб" (САО);
- "Большой городской пруд" (ЗелАО);
- пляж "Левобережный" (САО).
Летом на московских водоемах ежедневно будут дежурить около 75 сотрудников поисково-спасательной службы. На водоемах будут находиться до 95 плавсредств, в том числе 80 моторных. В наиболее жаркие дни за безопасностью буду следить 100–110 человек.