Столичные пляжи проверят перед купальным сезоном в середине мая

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Спасатели проверят чистоту столичных пляжей перед началом летнего сезона. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Пляжи пройдут проверку с 10 по 15 мая. Это будет уже второе обследование водоемов, первое состоялось в начале апреля. Еще одна проверка запланирована на середину купального сезона – с 11 по 14 июля.

Отмечается, что часть мусора в столичные водоемы приносит весенний паводок. Еще часть туда приносят отдыхающие.