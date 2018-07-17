Футбольная столица: как Москва встретила чемпионат мира – 2018

Завершился первый в российской истории чемпионат мира по футболу. Этот турнир подарил множество неожиданностей, радостей и огорчений на трибунах стадионов. Москва как футбольная столица провела мундиаль на высшем уровне, а иностранным болельщикам позволила почувствовать себя, как дома. О подготовке к чемпионату и о том, как он прошел в столице, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Гостиницы и отели

С 2011 по 2018 годы для болельщиков, которые приехали из разных стран и городов России, построили 48 гостиниц разной категории. Благодаря этому гости столицы не испытали дефицита в местах размещения. В общей сложности Москва подготовила больше 1450 гостиниц, которые прошли должную сертификацию. А тем, кто все-таки не успел вовремя забронировать номер, помогал столичный Центр размещения и обслуживания болельщиков.



Болельщик из Туниса "Я очень счастлив. Россия – очень хорошая страна, вежливая, дружелюбная и милая. Мне нравится".

Стадионы и спортивные объекты

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

К мундиалю в столице подготовили 93 спортивных объекта. В прошлом году Сергей Собянин открыл обновленный стадион "Лужники", который после проведенных работ стал самым большим в России и получил звание лучшей спортивной арены мира. Теперь он вмещает более 78 тысяч зрителей: 300 мест было оборудовано для маломобильных групп граждан, для VIP-зрителей на главной трибуне сделали две тысячи мест, для прессы – около 2,5 тысячи, в зоне гостевого обслуживания – 4,5 тысячи. Плюс на трибунах появились 102 корпоративные ложи повышенной комфортности.

Газон в "Лужниках" также признан одним из лучших в мире. По качеству он не уступает ни знаменитому лондонскому "Уэмбли", ни "Альянц Арене" в Мюнхене, ни испанскому "Камп Ноу", ни бразильской "Маракане". В зеленой зоне высадили сотни деревьев, заработал фонтан, а набережная стала просторней и удобней.

После чемпионата на Воробьевых горах откроют еще один уникальный объект – канатную дорогу! Всего на ней будет три станции: "Лужники", "Воробьевская набережная" и "Воробьевы горы". В час она сможет перевезти больше полутора тысяч человек.

Фото: ТАСС/Тырин Денис

В 2014 году на северо-западе города построили стадион "Открытие Арена", который во время чемпионата назывался "Спартак". Стадион вместил более 44 тысяч болельщиков. А чтобы было проще добраться к месту проведения матчей, возле него построили станцию метро "Спартак", а к "Лужникам" подвели одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).

Благоустройство

В Москве за прошлые годы было благоустроено 327 улиц общей протяженностью 311 километров. В числе таких улиц: Никольская, Пятницкая, Покровка, Маросейка, Мясницкая, Кузнецкий Мост, Большая Никитская, Большая Ордынка, Большая Дмитровка, Рождественка, Неглинная, Тверская, Новый Арбат и другие.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Общественное пространство и широкие тротуары позволили болельщикам, приехавшим в столицу, праздновать победу своих сборных буквально на улице, при этом не мешая ни жителям, ни водителям. Особенно полюбилась любителям футбола Никольская улица, которая стала местом для праздника фанатов всех стран.



Болельщики из Сингапура "Мы часто бываем в России и в Москве. В столице произошли колоссальные изменения. Лет через 20, возможно, и Сингапур обгонит. Больше всего поразило то, что жетоны в метро исчезли (смеются). Если честно, особо впечатлило дружелюбие. Так тепло, так хорошо... Мне хотелось бы, чтобы все, кто кричат, что Россия плохая, приехали сюда, в Москву, и посмотрели".

Всего за время проведения матчей ЧМ-2018 российскую столицу посетило свыше трех миллионов человек. Больше всего в Москву приехало туристов из Китая, США, Германии, Голландии и Франции.

Парк "Зарядье"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Еще одним популярным местом для болельщиков стал парк "Зарядье", который находится в шаговой доступности от Кремля. Больше всего парк приглянулся болельщикам сборной Исландии, которые устроили там массовый флешмоб в поддержку своей команды.

Ландшафтный парк площадью 10,2 гектара построили на месте гостиницы "Россия" – между Васильевским спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Первые посетители зашли в парк 9 сентября 2017 года.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Территория "Зарядья" разделена на четыре зоны, которые характерны для России: тундру, степь, лес и болото. Для каждой из них – своя почва и растения. Всего в парке высадили 7000 кустарников, 760 деревьев, 860 тысяч многолетних и 150 тысяч однолетних растений. Так что ландшафт со временем будет постоянно меняться.

В парке можно прогуляться по "Парящему мосту", посетить научно-познавательный центр "Заповедное посольство", выставочный зал, "пролететь" над столицей, померзнуть в "Ледяной пещере", попробовать деликатесы со всей страны и многое другое.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Специально для футбольных болельщиков к чемпионату мира у парка появилось мобильное приложение, в том числе и на английском языке. В приложении есть интерактивная карта парка. Кроме того, благодаря ему можно купить билеты и узнать о ближайших выставках, лекциях и концертах в парке. В приложении также содержится информация о маршрутах для прогулок по столице.

Волонтеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие болельщики отмечали дружелюбность и открытость волонтеров. Они были везде – на матчах, около стадионов, на всех крупных транспортных развязках. Всего в организации и проведении чемпионата мира по футболу поучаствовали 35 тысяч волонтеров, а в Москве болельщикам помогали 5 тысяч волонтеров.



Болельщицы из Перу "Первый раз в Москве и первое впечатление, что здесь очень чисто. Инфраструктура великолепная, мы ни разу не потерялись. И везде, куда бы мы ни пошли, есть волонтеры, и это очень помогает".

Экскурсии и музеи

Москва организовала культурную программу для всех гостей ЧМ-2018. По паспорту болельщика предоставлялась 50-процентная скидка на билеты в 76 музеев. Также в столице провели более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий.

Общественный транспорт

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

К чемпионату мира Москва подготовила общественный транспорт для маломобильных фанатов. Все муниципальные автобусы в городе теперь низкопольные. В дни поздних матчей общественный транспорт – метро, МЦК, наземный транспорт – работали до трех ночи. Также в эти дни были запущены дополнительные пригородные электрички. Для удобного доступа к аэропортам "Аэроэкспрессы" не прекращали работу до трех ночи.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Кроме того, болельщикам были доступны бесплатные шаттлы, которые их довозили до стадиона и обратно, а также – до центра города из аэропортов. В итоге самым популярным транспортом стал столичный метрополитен, а больше всего болельщиков посетило станции: "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Добрынинская", "Парк Культуры", "Кропоткинская", "Кузнецкий Мост", "Китай-город", "Фрунзенская" и "Павелецкая".

Такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чтобы московские таксисты могли возить футбольных болельщиков, им пришлось пройти настоящий экзамен. Для работы у стадионов и фан-зон таксопарки обязали получить специальную аккредитацию, без которой доступ к спортивным объектам был закрыт. Ради финансовой перспективы возить болельщиков таксисты сели за парты: они учили элементарные фразы на английском, которые смогли бы понять иностранцы. Пропуска выдавали тем, у кого машины прошли техосмотр, в салоне имелись детское кресло, кассовый аппарат и информация о тарифах.

Всего аккредитацию прошли пять тысяч автомобилей от 33 компаний такси. Все автомобили в столичных таксопарках не старше четырех лет, они желтого цвета, с опознавательными и регистрационными знаками.

Каршеринг и велопрокат

К чемпионату мира операторы городского каршеринга добавили в мобильные приложения возможность для регистрации иностранцев. Сервисы также полностью перевели на английский язык. Туристы пользовались машинами, предоставляя стандартный набор документов: водительские права и паспорт. Доступны иностранцам были шесть операторов: YouDrive, "Делимобиль", BelkaCar, EasyRide, Car5, Carlion.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Во время проведения чемпионата мира по футболу в столице действовал специальный тариф велопроката – "Fan 2018″. Он позволял подключиться к системе проката за 350 рублей, где все поездки до 60 минут в течение трех дней были бесплатными. Для всех пользователей были доступны 430 станций и 4120 велосипедов. Кроме того, можно было покататься на 260 электровелосипедах.

Некоторые болельщики успели воспользоваться прокатом самокатов, который запустили в конце весны. Больше всего самокаты приглянулись мексиканцам, аргентинцам и немцам.

Рестораны и кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

На время чемпионата меню в ресторанах и кафе стали проще, понятней и доступней футбольному болельщику. Даже дорогие столичные заведения стремились не упустить момент – на время мундиаля они снимали белоснежные скатерти и предлагали футбольную еду.



Мексиканские болельщики "Мексика очень похожа на Россию. И нам очень нравится в России. Это очень милая страна. Еда, конечно, совсем не такая, но люди правда очень похожи".

При этом все заведения Москвы соблюдали нормы безопасности общепита и не вызвали нареканий со стороны посетителей. Перед чемпионатом мира проверили и стадионы, и столичный общепит, особенно на пешеходных улицах. Не обошли стороной и Никольскую, на которой проверили 22 ресторана и кафе.

Фан-зоны болельщиков

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Для болельщиков, у которых не было билета на стадион, на Воробьевых горах открыли официальную фан-зону. Там освободили пространство, установили гигантские медиаэкраны и колонки, которые было слышно за сотни метров. Во время мундиаля к экрану площадью 140 квадратных метров (и еще к шести дополнительным) были прикованы десятки тысяч глаз. Площадка вмещала 25 тысяч болельщиков.

Попасть в фан-зону мог любой желающий – она работала ежедневно. А 7 июля к матчу между командами России и Хорватии у стадиона "Спартак" открылась вторая фан-зона для болельщиков. На площадке для поклонников футбола установили восемь экранов. Площадка одновременно вмещала 50 тысяч человек.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Также несколько локальных площадок для болельщиков были и в других точках города. На территории культурно-развлекательного комплекса "Кремль в Измайлове" работала специальная фан-зона для мексиканских болельщиков. Здесь можно было попробовать мексиканскую кухню: буррито, тако и начос с гуакамоле, а также познакомиться с культурой Мексики. Мексиканские болельщики каждый день устраивали бесплатные дегустации.

А на площадке Гостиных рядов открылся Национальный дом болельщиков Мексики. Здесь можно было не только посмотреть игры чемпионата на огромном экране, но и познакомиться с национальной культурой латиноамериканцев. Также фанаты футбола смотрели трансляции матчей в десятках других мест: в ресторанах и барах, в музеях и на ипподроме, в торговых центрах и даже в метро.

Безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

FIFA поставили отличную оценку организации безопасности. Особенно отметили систему наблюдения. Никаких серьезных происшествий на московских стадионах не произошло, болельщики покидали их без задержек и давки. На Никольской улице, ставшей излюбленным местом встречи иностранных футбольных болельщиков, для большей безопасности установили рамки металлоискателей.

На столичных железнодорожных вокзалах в дни проведения чемпионата ввели двойной досмотр пассажиров, чтобы никто не смог пронести запрещенные предметы и вещества. Добавили оборудование и на станциях метрополитена.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

К ЧМ-2018 специалисты проверили уязвимость автостанций "Красногвардейская", "Тушинская", "Орехово", "Теплый Стан" и автовокзала "Южные Ворота". Все автостанции оснастили системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и локализаторами энергии взрыва. Контрольно-пропускные пункты оборудовали видеокамерами, арочными и ручными металлодетекторами, а также детекторами паров и следов отравляющих и взрывчатых веществ. На стадионах "Лужники" и "Спартак" смонтировали комплекс инженерно-технических средств охраны и досмотрового оборудования.

