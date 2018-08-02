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2 августа, 12:35

Платформу Окружная открыли на Савеловском направлении МЖД

город строительство МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая железнодорожная платформа Окружная открылась 2 августа на Савеловском направлении МЖД.

Совместно с ОАО "РЖД" правительство Москвы завершило интеграцию МЦК с Савеловским направлением МЖД. Платформа была перенесена ближе к одноименной станции МЦК. Расстояние между ними сократилось от 260 до 50 метров.

В 2016 году правительство Москвы и ОАО "РЖД" начали реализацию программы интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Одним из крупнейших проектов этой программы стало создание ТПУ Окружная, который объединяет платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и метро.

В рамках проекта были выполнены работы по переносу платформы Окружная Савеловского направления МЖД. Вместо старой платформы построили две железнодорожные эстакады с платформой островного типа.

На новой платформе устроено противоскользящее покрытие, а для защиты от дождя и снега сооружен навес.

В июле этого года произошло поэтапное переключение движения поездов со старой железнодорожной насыпи на новые эстакады, а 30 июля платформа Окружная встретила первых пассажиров. Сейчас строители завершают работы в подэстакадном вестибюле, а также приступили к демонтажу старой платформы.

Помимо этого, правительство Москвы планирует через год открыть северный вестибюль "Окружной" станции метро. Это позволит объединить все три Окружные станции железной дороги, МЦК и метро в единый пересадочный контур.

Поо предварительным подсчетам, пассажиропоток пересадочного узла достигнет 85 тысячи человек в сутки.

Также в 2019 году на базе Савеловского направления МЖД будет построена одна из линий Московских центральных диаметров – МЦД-1 "Одинцово – Лобня".

Благодаря строительству новых железнодорожных эстакад стало возможным строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе и участка Северо-Западной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.

Объединение МЦК с радиальными направлениями железной дороги, подразумевает строительство восьми пересадочных узлов. В рамках проекта в прошлом году была закончена интеграция платформы Фрезер Казанского ж/д направления со станцией МЦК Андроновка. В настоящее время работы по объединению продолжаются на шести направлениях железной дороги: Ярославском (платформа Северянин), Горьковском (платформа Карачарово), Курском (платформа Новохохловская), Павелецком (платформа Варшавская), Рижском (платформа Ленинградская) и Октябрьском (платформа НАТИ).

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