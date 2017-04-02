Гулять и кататься на велосипеде: как с пользой провести время весной и летом

Весной невозможно удержаться от соблазнов большого города, да и не нужно это. Уютные скверы, парки, живописные переулки, мощеные улочки, широкие улицы, площади так и манят к себе. Колумнист m24.ru Анна Лебедева рассуждает о том, как лучше и с пользой провести время в теплое время года.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Когда столбик термометра поднимается выше 10 градусов (а такое скоро будет, поверьте), хочется подняться вместе с ним с самого утра, надеть высокие каблуки, летящий шарф и парить над городом как Мэри Поппинс, излучая красоту и легкость – такую, которая бывает только весной.



Сесть на взрослые качели рядом с "Маяковской" и раскачаться от души! Потом пройтись вдоль Патриарших, по Малой Бронной. Забрести в Сад Эрмитаж, выпить кофе на Петровке, послушать, как звенят трамваи на Чистопрудном бульваре, разделить круассан с голодными утками, наконец-то облюбовавших пруд. Гулять, гулять, гулять. Мимо колоколен и куполов, мимо старых пустынных улочек, где на каких-то балконах уже через пару месяцев зацветет петунья.

Одна моя знакомая приехала в Москву из провинциального городка и попросила меня показать ей город. От обилия возможностей у нее кружилась голова. Хочешь – бери на прокат велосипед и рассекай, например, по Воробьевым горам, хочешь иди в дендропарк и занимайся на тренажерах. Все эти дорожки для роллеров и велосипедистов приводили ее в неимоверный восторг. При виде того, что нет у них в маленьком городке, она делала большие глаза и набирала воздух ртом, произнося "Ааа", а потом будто замирала на месте. Город был таким комфортным, а прогулки насыщенными, что с каждым новым выходом на улицу ей хотелось тут жить, гулять до позднего вечера, лишь бы не идти в душную тесную квартирку, которая она снимает на самой окраине.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

А мне захотелось наконец-то достать ролики из темного шкафа, привезти с дачи перезимовавший велосипед и погонять их всласть по утренней субботе, мчась навстречу весеннему ветру вдоль набережной. Прям чувствую, как колеса уже скользят по асфальту, как развиваются волосы на ветру и розовеют щеки, а мимо проносится самый красивый город на свете – моя Москва! И я держу ее за руку.

Мы обгоняем лениво волочащиеся по реке корабли мимо Красного октября, целующихся влюбленных, резвящихся детей и семенящих лапами йоркширов. А потом кидаем свое уставшее тело, отвыкшее за зиму от приятных нагрузок, на самую дальнюю лавочку парка где-нибудь рядом с бистро и пьем кофе из бумажных стаканчиков.

– К весне так поправилась, что стыдно раздеться! – поделилась как-то со мной подруга.

– Иди в спортзал, – по привычке советую я.

– Денег нет, а быть стройной хочется.

– Так у тебя парк через дорогу! – вспомнила я одну интересную деталь.

Надеваешь кроссовки, спортивный костюм, затыкаешь уши приятной музыкой, и вперед! Беги Таня, беги! Навстречу ветру, солнцу и мечте.

Или присоединись к толпе поклонников скандинавской ходьбы, которые по утрам делают разминку, прежде чем взять палки в руки и встать на тропу здоровья.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Я так давно не занималась спортом на свежем воздухе, что, поговорив с подругой, захотелось составить ей компанию. Проснувшись в 7 утра в одно из воскресений, мы, как запряженные лошадки, помчались галопом по аллеям парка. Утренний морозный воздух от теплого дыхания превращался в пар, и я всем телом чувствовала, как сгорают лишние калории, и не капельки не жалела, что на завтрак съела имбирный пряник.

Такой вид спорта отличная альтернатива беговым дорожкам, но тут главное не перестараться. А если уж всерьез задумались о фигуре, то это к тренеру. Лично я больше предпочитаю томные прогулки по парку. Слушать, как поют птицы, любоваться природой, сходить на выставку растений, а потом закрепить впечатления вкусным обедом или чашкой кофе.

Как неугомонный романтик, я с нетерпением жду, когда в городе распустятся первые цветы. Скучаю по ним, как дачники по грядкам.

Какое же это счастье, после долгой зимы покупать у бабушек душистые нарциссы, брать их с собой на прогулку и не бояться, что замерзнут. Не бояться, что горло заболит от мороженого. Идти с любимым вдоль березовых аллей, вести приятные беседы, периодически одергивая озорную дочь, которая умчалась на желтом самокате вглубь парка. Вдыхать запах весны, нарциссов и кончиком языка, как в детстве, опустошать ванильный стаканчик с мороженым.

Весной хорошо везде. Даже унылая детская площадка во дворе наполняется людьми.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Наконец-то можно идти от работы до дома пешком, не прятаться от холодного ветра в маршрутках, не кутаться в объемных пуховиках. Можно скинуть одежду, расправить плечи, выпрямить спину и сделать реверанс перед любимым городом, а потом идти и разглядывать дома, улицы, прохожих, которые также, как и ты, щурят нос от весенних лучей солнца и расплываются в улыбке не потому что все разом сошли с ума, а потому что весна настала.

Гуляйте больше, гуляйте чаще. Весной хорошо в любой точке города! Особенно в парках, в которых есть все необходимое для того, чтобы расслабиться, и для того, чтобы поработать над собой.

Совмещайте приятное с полезным и не ленитесь! Прогулки по городу отлично помогают быть в форме, особенно если после долгой зимы вы обнаружили, что молния на брюках не сходится, а убиваться в спортивном зале не хочется совсем.