Швейцарский горнолыжник Вилетта выиграл золото в суперкомбинации

Швейцарский горнолыжник Сандро Вилетта выиграл золотую медаль в суперкомбинации на Олимпийских играх в Сочи.

По сумме двух заездов (скоростной спуск и слалом) спортсмен показал время 2 минуты 45,20 секунды. На вторую ступень пьедестала поднялся хорват Ивица Костелич (2.45,54), бронзовую награду завоевал итальянец Кристоф Иннерхофер (2.45,67).

Что касается российских горнолыжников, то они не смогли пробиться в первую двадцатку. Павел Трихачев занял 23-е место с результатом 2 минуты 53,29 секунда, Александр Хорошилов - 29-е (2.58,54).