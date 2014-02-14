Форма поиска по сайту

14 февраля 2014, 18:55

Спорт

Швейцарский горнолыжник Вилетта выиграл золото в суперкомбинации

Фото: ИТАР-ТАСС

Швейцарский горнолыжник Сандро Вилетта выиграл золотую медаль в суперкомбинации на Олимпийских играх в Сочи.

По сумме двух заездов (скоростной спуск и слалом) спортсмен показал время 2 минуты 45,20 секунды. На вторую ступень пьедестала поднялся хорват Ивица Костелич (2.45,54), бронзовую награду завоевал итальянец Кристоф Иннерхофер (2.45,67).

Что касается российских горнолыжников, то они не смогли пробиться в первую двадцатку. Павел Трихачев занял 23-е место с результатом 2 минуты 53,29 секунда, Александр Хорошилов - 29-е (2.58,54).

горнолыжный спорт скоростной спуск слалом

