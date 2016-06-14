Участникам гонки на Gelandewagen предъявили обвинение по двум статьям

Столичные следователи предъявили обвинение участникам гонки на Gelandewagen Абдувахобу Маджидову, Руслану Шамсуарову и Виктору Ускову, сообщает пресс-служба СКР.

Фигуранты обвиняются по статьям "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

По версии следствия, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков грубо нарушали правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen, являющимся источником повышенной опасности.

"Молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", – сообщает пресс-служба.

Следователь отпустил всех фигурантов под подписку о невыезде и надлежащем поведении.