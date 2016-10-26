Главный редактор "Ведомостей" покинет свой пост

Фото: facebook.com/tatiana.lysova

Главный редактор "Ведомостей" Татьяна Лысова заявила, что покинет свой пост после марта 2017 года. Лысова отметила, что это ее личная инициатива, для которой нет никаких внешних или внутрикорпоративных причин. Об этом сообщается на сайте газеты.

"У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным, – сказала главред. – Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно".

У Татьяны Лысовой пока нет предложений о другой работе, пишут "Ведомости".

В среду состоялось заседание совета директоров АО "Бизнес ньюс медиа", выпускающего газету "Ведомости". Совет признал удовлетворительным предварительные финансовые итоги 2016 года и утвердил бюджет компании на 2017 год.