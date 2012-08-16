Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 августа 2012, 18:04

В Лондоне нас засуживали – российские гимнасты об итогах игр

гимнастика пресс-конференция

ИТАР-ТАСС

На пресс-конференции Олимпийской сборной России по спортивной гимнастике, было затронуто много интересных вопросов, касающихся будущего этого вида спорта и ожидаемых результатов в Рио-де-Жанейро. Российские гимнасты также отметили, что судейство в Лондоне было необъективным, а некоторых спортсменов откровенно "топили".

“К сожалению, в спортивной гимнастике очень своеобразное судейство”, – посетовала государственный тренер Валентина Родионенко, - “каждый судья имеет свое личное мнение, которое не всегда соответствует существующим правилам. Заговор, сговор или как это назвать – трудно сказать. Но то, что судейство необъективное, на некоторых участниках, это видно невооруженным глазом”.

Особое возмущение вызвал момент, когда на соревнованиях в опорном прыжке американская гимнастка приземлилась на пятую точку, но получила оценку выше, чем исполнившая свою программу с небольшой помаркой россиянка. "Когда на прыжках прекрасная американская девочка, которой заранее отдавали предпочтение, садится, не делает прыжок, а ей отдают серебряную медаль - это вопиющий случай", - заявила Родионенко.

Спортсмены дали оценку своему выступлению, отметив, что ведущие позиции в мире гимнастики сейчас принадлежат американцам. “Считаю, что мы сделали все, что могли в Лондоне”, – поделилась с РБК своими впечатлениями серебряный призер Олимпиады Виктория Комова, - “но американцы для нас пока недосягаемы, так что второе место – это успех”.

Коснулись и того, что помешало гимнастам выступить лучше. “Сейчас мы имеем группу достаточно профессиональных тренеров в плане подготовки гимнастов высокого уровня, но недостаток опыта участия в Олимпийских играх сказывается и по сей день. Это тоже немаловажно”, – отметил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Следующие Олимпийские игры состоятся в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тренерский состав сборной России ожидает удачного выступления и обещает битву за первое место с США. “В Рио-де-Жанейро у нас самые высокие планы и амбиции. Мы должны дать бой. Верим в мужскую сборную, в тех молодых ребят, которые сейчас произвели очень хорошее впечатление.
Девчонки просто обязаны быть наконец-то первыми. У них все для этого есть. Будем делать все возможное и невозможное”, – уверена в результатах следующей Олимпиады Валентина Родионенко.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать