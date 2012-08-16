В Лондоне нас засуживали – российские гимнасты об итогах игр

ИТАР-ТАСС

На пресс-конференции Олимпийской сборной России по спортивной гимнастике, было затронуто много интересных вопросов, касающихся будущего этого вида спорта и ожидаемых результатов в Рио-де-Жанейро. Российские гимнасты также отметили, что судейство в Лондоне было необъективным, а некоторых спортсменов откровенно "топили".

“К сожалению, в спортивной гимнастике очень своеобразное судейство”, – посетовала государственный тренер Валентина Родионенко, - “каждый судья имеет свое личное мнение, которое не всегда соответствует существующим правилам. Заговор, сговор или как это назвать – трудно сказать. Но то, что судейство необъективное, на некоторых участниках, это видно невооруженным глазом”.

Особое возмущение вызвал момент, когда на соревнованиях в опорном прыжке американская гимнастка приземлилась на пятую точку, но получила оценку выше, чем исполнившая свою программу с небольшой помаркой россиянка. "Когда на прыжках прекрасная американская девочка, которой заранее отдавали предпочтение, садится, не делает прыжок, а ей отдают серебряную медаль - это вопиющий случай", - заявила Родионенко.

Спортсмены дали оценку своему выступлению, отметив, что ведущие позиции в мире гимнастики сейчас принадлежат американцам. “Считаю, что мы сделали все, что могли в Лондоне”, – поделилась с РБК своими впечатлениями серебряный призер Олимпиады Виктория Комова, - “но американцы для нас пока недосягаемы, так что второе место – это успех”.

Коснулись и того, что помешало гимнастам выступить лучше. “Сейчас мы имеем группу достаточно профессиональных тренеров в плане подготовки гимнастов высокого уровня, но недостаток опыта участия в Олимпийских играх сказывается и по сей день. Это тоже немаловажно”, – отметил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Следующие Олимпийские игры состоятся в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тренерский состав сборной России ожидает удачного выступления и обещает битву за первое место с США. “В Рио-де-Жанейро у нас самые высокие планы и амбиции. Мы должны дать бой. Верим в мужскую сборную, в тех молодых ребят, которые сейчас произвели очень хорошее впечатление.

Девчонки просто обязаны быть наконец-то первыми. У них все для этого есть. Будем делать все возможное и невозможное”, – уверена в результатах следующей Олимпиады Валентина Родионенко.