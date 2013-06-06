Форма поиска по сайту

Новости

06 июня 2013, 14:56

Происшествия

Рабочий погиб при рытье траншеи на севере Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

При проведении земляных работ на севере Москвы погиб рабочий, сообщили M24.ru в пресс-службе МЧС по Москве.

ЧП произошло по адресу Бескудниковский бульвар дом 23 корпус 1. "Сиглал о произошедшем поступил в 13.13, – пояснили в ведомстве. – При проведении земляных работ произошел обвал грунта. Под завалом оказался один из рабочих".

По словам собеседника издания, мужчина был извлечен из под завала уже без признаков жизни. Cледственный комитет Москвы начал проверку по данному факту, - сообщил M24.ru источник, близкий к следствию.

