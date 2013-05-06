Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 10:49

В столице в восьмой раз отметят День герба и флага

В Москве сегодня отмечают День герба и флага

6 мая в столице в восьмой раз празднуют День герба и флага. Праздник городской символики ежегодно отмечают в День памяти святого Георгия. При этом только в столице его отмечают наравне с другими общегородскими торжествами.

Великомученик Георгий считается небесным покровителем города со времен Дмитрия Донского. В 1730 году изображение всадника, поражающего копьем змия, было официально закреплено за святым Георгием.

Напомним, в 2013 году жители столицы отметят более 30 праздников. Так, ближайший из них, День партизан и подпольщиков, пройдет 29 июня. Он приурочен памяти воинов-интернационалистов, исполнявших свой воинский долг за пределами России.

