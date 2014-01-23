Форма поиска по сайту

23 января 2014, 19:05

Город

Новый Генплан столицы планируют утвердить в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют завершить работы по разработке Генплана столицы в 2014 году. Об этом на заседании коллегии столичного Стройкомплекса сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Утвердить Генплан планируют в 2015 году. "Объем работ большой - только согласования занимают около года", - отметил Марат Хуснуллин.

По его словам, руководитель НИиПИ Генплана Москвы Карима Нигматулина пока останется в должности исполняющей обязанности директора.

Генплан Москвы будет предусматривать развитие города до 2035 года. Ранее Марат Хуснуллин заявлял, что власти намерены синхронизировать Генплан и территориальную схему развития Московской области.

