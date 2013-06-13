В Москве начали подготовку к отопительному сезону

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. Специалисты МОСГАЗа уже провели диагностику прослуживших более 40 лет газопроводов общей протяженностью 191,1 километров, комплексное приборное обследование подземных газопроводов общей протяженностью 341,6 километров, а также диагностировали строительную часть 47 газораспределительных пунктов и газовое оборудование.

К настоящему моменту отремонтировано и окрашено 447,7 километров надземных газопроводов, в том числе 2,83 километров газопроводов на опорах, по эстакадам и мостам, проведена ревизия более 8,5 тысяч запорных устройств, прошел текущий ремонт 225 газорегуляторных пунктов, отметили в компании.

В планах – профилактический ремонт наружных газопроводов (1966,4 км), их диагностика, покраска, ревизия более 6 тысяч запорных устройств.

Особое внимание уделят комплексной реконструкции основных газорегуляторных пунктов большой и средней мощности: ГРП "Очаково", ГРП "Черкизово", ГРП "Щукино", ГРП "Теплый стан", ГРП "Текстильщики", ГРП "Чагино" и ГРП "ВДНХ — Свиблово".