Москвичей попросили не перекрывать газ соседям

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Московские газовики в преддверии сезона отпусков просят жильцов не перекрывать газ соседям. Об этом сообщает пресс-служба Мосгаза.

Дело в том, что половина газифицированных жилых домов в городе имеет газовые краны на фасадах зданий, а половина – в квартирах на первых этажах. Чтобы обезопасить квартиру, жители нередко перекрывают воду, газовый вентиль и, иногда по ошибке, общий газовый кран, который обеспечивает топливом весь подъезд.

"Конечно, покидая квартиру на длительное время, надо перекрыть все краны на газовых приборах и перед ними, но ни в коем случае нельзя трогать краны на газовых стояках", – пояснила начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования ОАО "МОСГАЗ" Татьяна Киселева.



Дело в том, что просто открыть вентиль снова и вернуть газ в квартиры нельзя. Требуется опресовка газопровода и доступ во все квартиры, что практически невозможно в период праздников и отпусков.

При этом жильцы, включая плиту при отсутствии газа, могут оставить кран открытым, что впоследствии может привести к пожару или взрыву.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице может стартовать пилотный проект по установке датчиков утечки газа. Соответствующее предложение выдвинул зампред комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко.

За последние пять лет в России произошло 1,5 тысячи пожаров, связанных с неполадками газового оборудования. Материальный ущерб от пожаров составил более 124 миллионов рублей, жертвами стали 194 человека. Самой распространенной причиной возгораний являлась неисправность плиты.