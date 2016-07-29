LIVE: гендиректор Мосгаза – о реконструкции оборудования и комфортном городе

29 июля в пресс-центре агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция: "Модернизация газового хозяйства столицы с максимальным комфортом для москвичей".

Генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев о том, как предприятие совместно с комплексом городского хозяйства создает комфортную среду и превращает столицу в город, удобный для жизни.

Также будут затронуты вопросы реконструкции крупнейших газорегуляторных пунктов без отключения потребителей и социально-ориентированной политики "Мосгаза". Отдельное внимание будет уделено итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год в рамках реализации комплексной программы благоустройства "Моя улица".

Смотрите прямую трансляцию на m24.ru 29 июля в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.