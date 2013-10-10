В Ермолаевском переулке потушили загоревшийся газопровод

Пожар газопровода в Ермолаевском переулке локализован

В центре Москвы в Ермолаевском переулке при проведении ремонтных работ загорелся газопровод. Об этом M24.ru сообщил сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС.

Сообщение о происшествии по адресу Ермолаевский переулок, дом 17 поступило на пульт дежурного в 19.21. Прибывшие на место спасатели установили, что при проведении ремонтных работ в котловане произошло повреждение газовой трубы низкого давления с последующим загоранием.

Спасателям удалось сбить открытое горение в 19.48. В 20.22 последствия аварии были устранены, котлован засыпан песком.

Движение транспорта по Ермолаевскому переулку и Малой Бронной перекрыто.

По сообщениям очевидцев, пламя доходило до второго этажа стоящего рядом здания. В доме №14 по Ермолаевскому переулку в результате пожара пострадали окна первого этажа. Корреспондент телеканала "Москва 24" сообщает, что на асфальте перед зданием усыпан осколками стекла.

В результате происшествия никто не пострадал.