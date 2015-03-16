В столице отмечается спрос на продаваемые с аукциона квартиры

Фото: ТАСС/Илья Щербаков

Власти Москвы отмечают ажиотажный спрос на продаваемые с аукциона квартиры. На последних торгах по продаже жилья выручили 82,6 миллиона рублей, сообщил пресс-служба департамента по конкурентной политике.

На торги выставили 13 квартир, на которые претендовали 120 участников аукциона. Самым интересным лотом стала двухкомнатная квартира на юге столицы общей площадью в 39,2 квадратных метра. За право ею владеть боролись 25 участников. В результате итоговая цена была выше стартовой на 32 процента: с 8,5 миллионов рублей она возросла до 11,2 миллионов.

Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что вырученные с продажи средства направляются на социальную поддержку граждан, заключивших с ГУП "Московская социальная гарантия" договоры пожизненного содержания с иждивением.

"По мере того, как горожане узнают о реализации городом квартир, конкуренция растет. На этом аукционе в среднем на каждую квартиру претендовало по 8 участников, что позволило достичь среднего превышения итоговой цены на 12 процентов", – отметил он.

Чиновник уточнил, что цена квадратного метра со стартовой в 160 тысяч рублей в ходе аукциона выросла до 180 тысяч рублей.

В ближайшее время город продаст еще 41 квартиру, находящуюся в хозяйственном ведении ГУП города Москвы "Московская социальная гарантия". Сейчас по ним идет заявочная кампания.

Ранее сообщалось о том, что квартиры и комнаты столичного жилищного фонда впервые начинают продавать через электронный аукцион. Так, в режиме онлайн уже можно приобрести 24 квартиры и две комнаты в двухкомнатных квартирах. Большая часть из них расположены в пешей доступности от станций метро. Выставленное на электронный аукцион жилье находится в Южном, Юго-Западном, Восточном, Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном, Центральном и Зеленоградском административных округах. Заявки принимаются до 3 апреля, а сам аукцион состоится 8 апреля этого года.

Также на электронных аукционах можно приобрести и гаражи. первыми на торги будут выставлены машино-места по адресу: 6-я Парковая улица, дом 5. Заявочная кампания по ним начнется 16 марта и продолжится до 24 апреля 2015 года. Аукцион состоится 28 апреля 2015 года.