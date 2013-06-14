Форма поиска по сайту

14 июня 2013, 08:20

Город

10 килограммов ртути найдено в гараже на северо-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские совместно со спасателями нашли 10 килограммов ртути в одном из гаражей на северо-востоке Москвы.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве, вечером 13 июня в службу "02" поступило сообщение о том, что в одном из гаражных боксов найдено несколько упаковок с колбами, в которых находится ртуть.

Прибывшие на месте оперативники обнаружили четыре упаковки, в каждой из которых находилось по четыре герметичных колбы с опасным веществом. Общая масса ртути составила 9,6 килограмма, находку передали спасателям.

