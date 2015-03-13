Москвичи впервые смогут приобрести гаражи через электронный аукцион

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

До конца марта 2015 года власти Москвы выставят на электронный аукцион 250 машино-мест. Электронные торги пройдут на Единой электронной торговой площадке.

Как сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике, первыми на торги будут выставлены машино-места по адресу: 6-я Парковая улица, дом 5. Заявочная кампания по ним начнется 16 марта и продолжится до 24 апреля 2015 года. Аукцион состоится 28 апреля 2015 года.

"Машино-места через электронные аукционы город реализует впервые, поэтому спрогнозировать спрос пока сложно. Для нас главное – сделать процедуру максимально открытой и удобной для покупателя", – отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Принять участие в аукционе смогут граждане, компании, а также индивидуальные предприниматели, имеющие цифровую подпись и аккредитацию на электронной площадке.

Всего планируется реализовать на торгах 692 объекта гаражного назначения. Суммарная начальная стоимость выставленных на продажу лотов оценивается в 523,1 миллиона рублей.

Кроме участия в электронных аукционах, у потенциальных покупателей есть возможность приобрести машино-место через молоточные торги. В настоящее время открыта заявочная кампания по 329 машино-местам. Аукционы по ним пройдут в классической форме. Первая партия гаражей уйдет с молотка 6 апреля 2015 года.

Подробно ознакомиться с документацией по каждому отдельному объекту можно на сайте департамента по конкурентной политике и инвестиционном портале Москвы.

Машино-места принадлежат департаменту городского имущества Москвы и находятся в ведении ГУП "Дирекция гаражного строительства".

Напомним, в начале марта, в Москве потенциальным покупателям представили принадлежащие городу квартиры и комнаты. Речь шла о 18 объектах недвижимости, выставленных и планируемых к выставлению на торги. Одно- и двухкомнатные квартиры расположены на улицах Гурьянова, Кантемировской, Флотской, Лавочкина, Щербаковской и других.