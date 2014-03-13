Власти договорились с москвичами о сносе 3,1 тыс. гаражей для МКЖД

Московские власти заключили договоры с владельцами 3,1 из 5 тысяч гаражей, попадающих в зону строительства МКЖД, рассказал M24.ru заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Таким образом, чиновникам осталось договориться с собственниками о демонтаже еще около 2 тысяч гаражей. По словам Хуснуллина, общая сумма компенсаций за снос построек превысит 2 млрд рублей. Процесс выплаты завершится до конца года.

Большая часть сносимых гаражей находится в Северном округе - в Дегунино и Ховрино. Владельцы нескольких снесенных автостоянок на Зеленоградской улице в микрорайоне Ховрино рассказали M24.ru, что снос идет полным ходом, многим уже выплатили по 182 тысяч рублей за гараж.

В Восточном административном округе сносу подлежат 298 гаражных бокса в составе шести автостоянок. "Две автостоянки, а это 84 бокса уже снесли", - сказал M24.ru пресс-секретарь префекта ВАО Андрей Иванов. Права владельцев, по его словам, не нарушаются. "Исков жители не подавали. Изначально им выдавали разрешения на использование этой территории "до изменения градостроительной ситуации". Поэтому обязательств по отношению к владельцам никто не нарушал", - подчеркнул Иванов.

В ЮВАО под снос попадает около 200 гаражей, сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управы Нижегородского района ЮВАО Игорь Хозяенок. Главный специалист управления строительства префектуры ЮВАО Надежда Губанова добавила, что практически все договоры с владельцами заключены. "Демонтаж начался, думаю, в ближайшее время им выплатят компенсацию", - сказала Губанова.

Чтобы определить стоимость гаража, подрядчики РЖД проводят экспертизу. Владельцы нескольких снесенных автостоянок по улице Зеленоградская в микрорайоне Ховрино Северного административного округа рассказали M24.ru, что им всем выплатили по 182 тысячи рублей.

Источник в ОАО "РЖД" уточнил, что гаражи сносят только на территории укладки третьего главного пути Московской кольцевой железной дороги. "Происходит реконструкция МКЖД, а также строительство третьего главного пути, которое требует увеличения полосы отвода. Большинство гаражей построены в советское время и представляют собой плоскостные металлические боксы. В соответствии с действующим законодательством на такие постройки не могут быть оформлены права собственности, так как у владельцев отсутствуют необходимые документы, - сообщил он. - У большинства из них есть только членская книжка гаражного кооператива, не дающая права собственности".

Точных сроков сноса гаражей в ОАО "РЖД" не называют, однако запуск пассажирского движения на МКЖД должен произойти в четвертом квартале 2015 года.

Отметим, протяженность Малого кольца МЖД составит 54 км. Железная дорога будет включать 31 остановку, в том числе 18 пересечений со станциями метро. Поезда между ними будут ездить с интервалом не более 5 минут. Предполагается, что Малое кольцо будет перевозить около 285 миллионов пассажиров в год.

Напомним, о том, что в рамках строительства МКЖД будет снесено около 5 тысяч гаражей, сообщалось осенью прошлого года. Тогда же была обнародована и сумма компенсации - порядка 180 тысяч рублей. В начале этого года депутаты Мосгордумы заявляли, что рыночная стоимость части гаражей превышает 400 тысяч рублей. Однако, с учетом того, что большинство владельцев не имеют пакета документов, подтверждающих право собственности на бокс, им сложно требовать более высоких компенсаций. Напомним, согласно постановлению правительства Москвы от 2011 года, подтвердить право собственности может "акт органа государственной власти или органа местного самоуправления, договор, свидетельство о праве на наследство или о праве на гараж или иной документ".

Наталья Савельева