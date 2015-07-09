Форма поиска по сайту

09 июля 2015, 08:33

Город

Столичные власти выгнали подпольный автосалон с парковочных мест жильцов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Власти Москвы вместе освободили 1,5 квадратных метров машино-мест, захваченных автосалоном, сообщает пресс-служба департамента горимущества.

Места для автомобилей в подвале дома на Люсиновской улице числились условно-свободными, но оказалось, что их использует некая фирма под сдачу в аренду автосалону.

В марте 2015 года департамент направил предписание о необходимости освобождения объекта, но организация проигнорировала уведомление.

В июне текущего года представители властей планировали заменить запирающие устройства и взять нежилые помещения под охрану, но сотрудники коммерческой фирмы оказали им сопротивление. Удалось освободить городскую собственность только со второго раза.

