Ученые научились заряжать гаджеты от Wi-Fi роутера

Американские ученые создали прототип беспроводной зарядки для гаджетов от Wi-Fi роутера, об этом сообщает Дни.ру со ссылкой на портал Science Alert. Экспериментальным путем в лаборатории Университета Вашингтона представители науки смогли доказать, что Wi-Fi, помимо интернета, может раздавать электричество.

Инженеры смогли зарядить с помощью нового прибора через Wi-Fi небольшое устройство – фотоаппарат. На зарядку 41% батареи ушло почти 2,5 часа. Как уверяют американские ученые, ток, который находится в воздухе и обеспечивает беспроводную зарядку, абсолютно безопасен для человека.

Технология, которую назвали Power Over Wi-Fi (PoWiFi), еще не развита, чтобы с ее помощью можно было зарядить смартфон или ноутбук. Пока тока хватает только для батарей небольших устройств – фотоаппаратов и фитнес-трекеров. Обхват сигнала – 5 квадратных метров. В будущем устройство сможет заряжать любые гаджеты на площади, охватывающей квартиру.

Презентация PoWiFi пройдет на выставке в Германии CoNEXT 2015, которая состоится с 1 по 4 декабря.

Напомним, что до конца года на 11 центральных улицах Москвы установят 40 навигационных стел с Wi-Fi. В частности, они появятся на Большой Никитской, Малой Никитской, Спиридоновке и Неглинной. Сеть можно будет поймать в 15 метрах от стелы. Одновременно пользоваться интернетом возле нее смогут до 20 человек.

Также высокоскоростной Wi-Fi может появиться во всех столичных аэропортах. Шереметьево стал первым подключенным к единой сети аэропортом.