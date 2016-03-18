Форма поиска по сайту

18 марта 2016, 19:19

Технологии

Более 700 гаджетов передали нуждающимся москвичам по акции "Доброе дело"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Более 700 электронных устройств передали нуждающимся москвичам в рамках благотворительной акции "Доброе дело". Она действует с конца 2014 года, сообщает Агентство "Москва".

Постоянный пункт приема мобильных устройств открылся на ВДНХ в декабре прошлого года.

Чаще всего люди передают в дар компьютеры и комплектующие к ним, мобильные телефоны и смартфоны. А вот ноутбуки и планшеты – довольно редкие гости в пунктах приема.

Примечательно, что как раз планшеты, ноутбуки и смартфоны наиболее популярны у подопечных центров социального обслуживания.

Вся принесенная техника фотографируется и заносятся на сайт darudar.org. Там же опубликован список пожеланий клиентов разных Центров социального обслуживания города. Даритель может выбрать конкретного человека, а может просто отдать свою технику, оставив выбор ее нового владельца за кураторами проекта. В итоге ему пришлют фотографию нового хозяина техники и его благодарность.

гаджеты смартфоны социальная сфера Доброе дело

Главное

