Московский "Локомотив" уступил "Рубину" в Казани

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" проиграл казанскому Рубину на выезде в заключительном матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба мяча были забиты во втором тайме. Сперва гол забил Максим Канунников на 69-й минуте. Нападающий "Рубина" успел первым на добивании после попадания защитника Тараса Бурлака мячом в штангу. На 77-й минуте бразильский нападающий Жонатас ударом головой удвоил преимущество.

Команды подошли к этой встрече соседями по турнирной таблице, имея в активе по 12 очков. Благодаря победе, "Рубин" упрочил за собой 10-ю строчку. А "Локомотив" осложнил свое положение, оставшись на 11-м месте.

Лидирует после 12 матчей чемпионата "Спартак" (28 очков), вторым идет питерский "Зенит" (28), третьим – московский ЦСКА (21), уступивший в этом туре в столичном дерби "красно-белым".