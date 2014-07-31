Футбольное "Динамо" представило новую форму на будущий сезон

nikeinc.com

Столичное "Динамо" представило новую игровую форму, в которой футболисты основного, молодежного состава и академии проведут сезон-2014/15, сообщает пресс-служба Nike.

В дизайне формы учтены элементы, которые исторически важны для клуба. Новый комплект домашней экипировки выполнен в традиционных сине-белых цветах, а гостевая форма - в классическом белом цвете. Вратари столичной команды будут выступать в форме черного цвета.

Экипировка сделана из инновационного суперлегкого материала, с применением технологии Dri-Fit, которая отвечает за оптимальную терморегуляцию. Форма произведена из переработанного полиэстера в соответствии с принципами экологической рациональности.