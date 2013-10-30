"Спартак" обыграл "Шинник" в Ярославле и вышел в 1/8 Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на беспорядки на трибунах, московский "Спартак" обыграл в Ярославле местный "Шинник" и вышел в следующую стадию Кубка России.

Проблемы с болельщиками начались уже в самом начале матча - на второй минуте встречи в штрафную площадь "красно-белых" кинули петарду.

Первый тайм проходил в равной игре, команды редко обменивались опасными атаками. В итоге на перерыв соперники ушли, так и не открыв счет.

Не успела начаться вторая половина матча, как главному арбитру Сергею Костевичу пришлось остановить игру из-за взрывов и горящих файеров на трибуне фанатов "Спартака". Чтобы успокоить болельщиков, к гостевому сектору пришлось сходить капитану московской команды Дмитрию Комбарову.

После небольшой паузы матч все-таки возобновился, однако меньше чем через 10 минут арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение из-за беспорядков на трибунах.

Во время 20-минутной паузы делегат матча принял решение все-таки продолжать игру.

После вынужденной остановки на некоторое время активизировались футболисты "Шинника", но в скором времени преимуществом завладела московская команда. И это принесло свои плоды - на 69-й минуте судья назначил в ворота ярославцев пенальти, который реализовал Дмитрий Комбаров.

Увеличить преимущество в счете на 77-й минуте мог спартаковец Лукас Барриос, однако ему не удалось забить в пустой угол ворот.

Восемь минут, которые судья добавил к основному времени матча, прошли под контролем "красно-белых", которые спокойно сохранили нужный результат.

В результате "Спартак" выиграл у "Шинника" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 Кубка России, где встретится с клубом "Тосно", выступающим в зоне "Запад" ПФЛ.