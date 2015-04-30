Московское "Динамо" на выезде уступило "Амкару"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" в перенесенном матче 10-го тура Российской футбольной Премьер-лиги потерпело поражение от "Амкара". Поединок, проходивший в Перми, завершился со счетом 2:0.

Первый мяч хозяева забили на 22-й минуте. Томаш Губочан нарушил правила в своей штрафной, а Георги Пеев с 11-метровой отметки не промахнулся. Еще через 10 минут Александр Коломейцев увеличил преимущество "Амкара".

Стоит отметить, что "бело-голубые" потерпели первое поражение в последних шести играх.

После этой неудачи "Динамо" остается на четвертой строчке в турнирной таблице с 44 очками. Пермяки набрали 23 очка и покинули зону вылета.