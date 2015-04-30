Андрей Аршавин покинет "Зенит" по окончании сезона

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин после окончания сезона покинет клуб. Питерская команда не намерена предлагать 33-летнему футболисту новый контракт. Об этом заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Андре Виллаш-Боаш.

"Пока, насколько я понимаю, никаких переговоров относительно них не ведется. Есть позиция клуба, которую надо учитывать, но ситуация складывается так, что их контракты (Аршавина и украинца Анатолия Тимощука, - прим. М24) истекут. И в любом случае нам стоит дождаться информации о том, будет ли каким-то образом изменен лимит на легионеров", – приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт клуба.

В сезоне 2014/15 Андрей Аршавин выходил на поле в 17 матчах, провел в общей сложности за "Зенит" 250 минут и отметился одним забитым мячом.

Напомним, Аршавин перешел в петербургский клуб в июле 2013 годы из лондонского "Арсенала". Его трансфер обошелся клубу в 4,5 миллиона евро. Аршавин является воспитанником питерцев, с 1999 года он провел за "Зенит" порядка 280 матчей.