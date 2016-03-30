Сборная России в товарищеском матче уступила французам со счетом 2:4

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Товарищеский футбольный матч между сборными России и Франции закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Встреча проходила на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа.

У россиян голы забили Александр Кокорин (на 56-й минуте) и Юрий Жирков (на 68-й минуте). В составе французской сборной отличились Н`Голо Канте (на 8-й минуте), Андре-Пьер Жиньяк (на 38-й минуте), Димитри Пайе (на 63-й минуте) и Кингсли Коман (на 76-й минуте).

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 1 июня с Чехией в рамках подготовки к чемпионату Европы 2016 года.