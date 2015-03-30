Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 марта 2015, 15:42

Спорт

Москвичи выберут новые виды спорта для праздника в "Лужниках"

Фото: M24.ru

На портале "Активный гражданин" стартовал опрос о включении в программу праздника "Московский спорт в Лужниках" новых развлечений. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Москвичам смогут проголосовать за включение в программу праздника вейкбординга и вейксерфинга на Москве-реке, легкоатлетического забега, футбольного турнира для всех желающих. Кроме того, можно предложить и новые активные развлечения.

Сейчас в списке как популярные, так и редкие виды спорта: от фрисби до баскетбола. Не забыли и людей с ограниченными возможностями, которые могут состязаться в 8 видах спорта.

Напомним, традиционный городской спортивный праздник "Московский спорт в Лужниках" проходит в столице в конце июля с огромным успехом уже не один год. В 2014 году в нем участвовали около 180 тысяч жителей и гостей города.

История вопроса

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активного гражданина" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

"Активный гражданин": итоги работы за 2014 год

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
футбол Лужники вейкбординг активный отдых любительский спорт

