Москвичи выберут новые виды спорта для праздника в "Лужниках"

Фото: M24.ru

На портале "Активный гражданин" стартовал опрос о включении в программу праздника "Московский спорт в Лужниках" новых развлечений. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Москвичам смогут проголосовать за включение в программу праздника вейкбординга и вейксерфинга на Москве-реке, легкоатлетического забега, футбольного турнира для всех желающих. Кроме того, можно предложить и новые активные развлечения.

Сейчас в списке как популярные, так и редкие виды спорта: от фрисби до баскетбола. Не забыли и людей с ограниченными возможностями, которые могут состязаться в 8 видах спорта.

Напомним, традиционный городской спортивный праздник "Московский спорт в Лужниках" проходит в столице в конце июля с огромным успехом уже не один год. В 2014 году в нем участвовали около 180 тысяч жителей и гостей города.