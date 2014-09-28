"Локомотив" на своем поле обыграл "Амкар"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный "Локомотив обыграл пермский "Амкар" в домашнем матче 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 3:1.

Первый гол москвичам удалось забить только во втором тайме - после великолепной подачи Буссуфа с углового защитник хозяев Ведран Чорлука головой отправил мяч в сетку ворот. Не успели пермяки оправиться от первого гола, как тут же последовал второй - Самедов отдал точный пас на Ниассе, который с линии штрафной низом мощно пробил мимо голкипера.

Один мяч пермякам отыграть все-таки удалось - после дальнего удара Йовичича вратарь "Локомотива" Абаев допустил грубую ошибку и пропустил мяч в ближний угол. Однако на 77-ой минуте Чорлука вновь увеличил разрыв в счете до двух мячей, оформив дубль.

Таким образом, московская команда набрала 12 очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче, который состоится 18 октября, "Локомотив" дома сыграет с "Тереком".