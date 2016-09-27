Танцовщица Самми Донауэ – о футболе и мужском характере

Международный фестиваль детских спектаклей "Гаврош", на днях стартовавший в Москве, продлится до 2 октября. В этом году театральный смотр посвящен израильскому театру, а фаворитом мероприятия считается хореографическая постановка Надин Боммер "Футбол". Танцовщица Самми Донауэ, задействованная в этом спектакле, в интервью сетевому изданию m24.ru рассказала, умеет ли она играть в настоящий футбол и почему любит перевоплощаться в мужчин.

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Гаврош"

– Как вы начали играть в футбол на театральных подмостках? И согласны ли вы с утверждением, что спорт – это искусство?

– Изначально Надин делала эту постановку для студентов в университете, но после ее успеха адаптировала пьесу для своей американской танцевальной компании. Я входила в эту компанию, но к процессу создания спектакля поначалу отношения не имела. Кастинг, который проводился для участия в постановке, вызвал какой-то невероятный ажиотаж среди актеров – было очень много желающих попасть в спектакль. Было очень приятно выдержать такую чрезвычайно серьезную конкуренцию, "открыв" в себе мужскую сторону и показав ее на сцене.

Что касается спорта как искусства, то я считаю, что здесь все зависит от спортсмена. На мой взгляд, спортивные состязания и игры сами по себе все-таки больше относятся к развлечению, а не к искусству. Но я также считаю, что артистизм может быть присущ любому занятию, которому вы отдаетесь со страстью и душой. То есть это понятие может относиться и к спортсмену, и к художнику, и к любому другому профессионалу в своей области.

– Какое у вас образование? Где вы играли до этого проекта?

– Следуя стандартам американского образования, я окончила университет в штате Огайо, получив там степень бакалавра в области танца и хореографии. Потом я переехала в Нью-Йорк, где начала выступать с различными небольшими танцевальными компаниями. До прихода в компанию Надин, я работала, например, в Dance Media и MadArt Creative. После того, как завершился кастинг для постановки "Футбол", и труппа была сформирована, мы начали изучать технику Надин, которая имеет более глубокое образование в области хореографии.

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Гаврош"

– Что вы можете сказать о методе преподавания Надин Боммер? Был ли этот опыт для вас полезен?

– Метод Надин действительно изменил меня. Его кинетическая составляющая связывает человека с глубинным "я" и своим собственным стилем движения, в то время как анимато позволяет вселиться в любой характер, который можно себе представить, выходя шаг за шагом за пределы себя. Возможности движения внутри нас бесконечны, и методика Надин дает нам поэтапную инструкцию, как развивать в себе артистические способности каждый раз, когда вы двигаетесь.

– Театр это игра, футбол тоже игра. Что из этого более безрассудно на ваш взгляд?

– Очень сложно выбрать, что более нуждается в атлетической составляющей – футбол или театр. Я, наверное, не смогла бы делать то, на что способны профессиональные спортсмены, но у них другой подход к физической культуре. С техникой Надин мы фокусируемся на следовании нашего тела в движении так, что результат, к которому мы стремимся, не содержит рисков получить травму. Думаю, футбол – более безрассудное предприятие, потому что спортсмены должны сосредоточиться на цели за пределами своего тела, а это в некоторых случаях может и не быть так безопасно.

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Гаврош"

– В каких странах вы уже показывали эту постановку? Отличается ли реакция публики на вашу игру?

– Эта постановка гастролировала по всему миру. И хотя каждая аудитория реагирует по-разному, всегда есть одно сходство: им всегда мало спектаклей, они хотят еще!

– Вы знаете футбольные правила или на сцене просто импровизируете?

– Мы не знаем реальные правила игры! Некоторые из наших танцоров являются футбольными болельщиками, так что они могут знать правила лучше, чем я. Кстати, еще одна из особенностей метода Надин заключается в том, что она умеет как бы входить в коллективное сознание. Поэтому необходимая информация приходит естественным путем. Прислушиваясь к своим телам, когда мы импровизируем с историей Надин, мы создаем реальный опыт зеркального отражения настоящего футбольного матча.

– Если бы вас пригласили в профессиональную спортивную команду, вы бы согласились?

– На день, месяц или даже год – да! Это невероятный опыт, а нужно пробовать и испытывать все разнообразие, которое может предложить нам жизнь. Но, если честно, я, скорее, интроверт, поэтому, если выбирать занятия более глобально, на всю жизнь, то я предпочту что-то для тихого, художественного образа жизни.

Фото предоставлено организаторами фестиваля "Гаврош"

– Во время танца вы выступаете в образе мужчины. Насколько сложно вам это дается?

– Я люблю выступать в образе мужчины. Сложность заключается в том, что нужно действительно поверить, что вы другой человек, мужчина. Это необходимо для того, чтобы на как можно правдивее передать характер, необходимый для роли. Я считаю, что все мы имеем мужскую энергию внутри нас, поэтому нужно только обратиться к себе и позволить своему внутреннему мужчине командовать собой. Думаю, все мы чувствуем себя очень сильными и мужественными в тот момент, когда готовимся выйти на сцену.

– Вы знакомы с русским театром? Отличается ли обучение российских и израильских актеров?

– Я видела большую часть российских классических и современных форм балета. Я интересуюсь историей танца, поэтому история русского балета и хореографических инноваций российских художников привлекают меня. Поэтому я очень рада возможности участвовать в этом фестивале и больше узнать о русской культуре и театре.

– Какую роль вы мечтаете исполнить?

– Мне очень хочется делиться своим искусством с миром, а также дать ему возможность влиять на тех, с кем я встречаюсь. У художников есть уникальная возможность поделиться частью своей души с большим количеством людей и предложить им как бы присоединиться к нам. Мне очень повезло иметь возможность сделать это на большой сцене вместе с другими известными художниками.