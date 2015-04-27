"Динамо" сократит количество дорогостоящих трансферов – Степашин

Фото: ТАСС/Михаил Мецель

Московское "Динамо" резко сократит приобретения дорогостоящих футболистов, заявил агентству "Р-Спорт" председатель наблюдательного совета клуба Сергей Степашин.

"Задачи мы перед собой поставили и эту тему сейчас продумываем. Хотя еще год назад должны были, что называется, разрулить это хозяйство. Это первое. И второе, мы резко сокращаем количество покупок. Именно покупок дорогостоящих футболистов. В основном будем проводить трансферы тех, кто выходит на "нулевой вариант" из тех, у кого заканчивается контракт", – сказал Степашин.

Он отметил, что в клубе в настоящее время сокращают зарплаты.

"В-третьих, самое главное, (президент клуба Борис) Ротенберг – человек из бизнеса и понимает, что нужно искать другие источники дохода – и реклама, и наши динамовские фабрики, которые работают. Рассчитываем на стадион и весь комплекс, который заработает в 2017 году. В какой-то степени мы пытаемся экстраполировать опыт "Барселоны", – добавил Степашин.

На вопрос о том, действительно ли зарплатный фонд составляет более 70 процентов от общего бюджета клуба, Степашин ответил утвердительно.

"Зарплатная ведомость у нас очень высокая, это совершенно верно. Это зарплаты именно футболистов, они у нас достаточно большие. Поэтому мы и приняли решение, что зарплаты более 2 миллионов евро в год у нас не будет. Это касается всех без исключения, даже суперигроков", – сказал он.

При этом Степашин добавил, что именно из-за сокращения зарплатной ведомости связан уход форварда Кевина Кураньи.

"Поэтому и Кевин (Кураньи) уезжает. Хотя предложение ему было неплохое, учитывая, что человеку 33 года. Но это его личное решение, дай бог ему удачи в бундеслиге, если он там будет играть", – заключил Степашин.

Ранее стало известно, что столичное "Динамо" могут исключить из еврокубков за нарушение финансового fair play.

"Бело-голубые" в 10 раз завысили рыночную стоимость спонсорского контракта с ВТБ. Таким образом, московская команда превысила допустимую долю зарплат футболистов в клубном бюджете, которая равняется 70 процентам.

Как сообщает источник газеты "Коммерсантъ", в данной ситуации УЕФА может не только оштрафовать столичный клуб, но и исключить команду из еврокубков.