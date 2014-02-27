Последний тур чемпионата России по футболу состоится 15 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Последний тур российской футбольной премьер-лиги сезона 2013/14 состоится 15 мая. Такое решение принято на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает в своем микроблоге пресс-служба РФС.

Кроме того, финал Кубка России, как и планировалось, пройдет 8 мая.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло просил внести изменения в календарь для подготовки национальной команды к чемпионату мира в Бразилии. Он выступал с предложением перенести последний, 30-й тур, тур премьер-лиги на 11 мая. При этом финал Кубка России итальянский специалист предлагал провести не 8, а 17 мая.

Напомним, соперниками российской команды на чемпионате мира в группе H стали команды Бельгии, Алжира и Южной Кореи. Мундиаль пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года.