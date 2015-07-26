Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля 2015, 22:15

Спорт

"Спартак" на выезде с минимальным счетом обыграл "Краснодар"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" в матче второго тура Российской премьер-лиги на выезде обыграл "Краснодар". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит на 12-й минуте матча. Мовсисян в штрафной с левой ноги мощно выстрелил в сторону ворот, но его удар заблокировал защитник.

Однако отскочивший снаряд уже с правой ноги Юра отправил точно под перекладину. Примечательно, что голевую передачу отдал недавно вернувшийся из аренды в краснодарской команде Роман Широков.

Таким образом, подопечные Дмитрия Аленичева имеют после двух туров 4 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Спартак Краснодар

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика