"Спартак" на выезде с минимальным счетом обыграл "Краснодар"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" в матче второго тура Российской премьер-лиги на выезде обыграл "Краснодар". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит на 12-й минуте матча. Мовсисян в штрафной с левой ноги мощно выстрелил в сторону ворот, но его удар заблокировал защитник.

Однако отскочивший снаряд уже с правой ноги Юра отправил точно под перекладину. Примечательно, что голевую передачу отдал недавно вернувшийся из аренды в краснодарской команде Роман Широков.

Таким образом, подопечные Дмитрия Аленичева имеют после двух туров 4 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице.