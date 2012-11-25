Главный тренер "Спартака" Унаи Эмери отправлен в отставку

Унаи Эмери. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер московского "Спартака" Унаи Эмери был отправлен в отставку после поражения от "Динамо" на чемпионате России. Об этом сообщил генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин на пресс-конференции.

Матч между командами "Спартак" и "Динамо" прошел в воскресенье, 25 ноября, в спорткомплексе "Лужники", он закончился со счетом 1:5 в пользу вторых. После поражения руководство клуба приняло решение, что Эмери больше не будет тренировать команду, сообщает "Р-Спорт".

"В ближайшие два-три дня решим, что делать дальше", - сказал Карпин.

Напомним, Унаи Эмери ранее тренировал испанскую "Валенсию", а в июне этого года подписал двухлетний контракт со "Спартаком".