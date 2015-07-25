В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2018

В Петербурге прошла жеребьевка отборочного тура ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

Жеребьевка касалась пяти из шести мировых футбольных конфедераций. В Азии отборочные матчи Чемпионата мира 2018 уже начались.

В зоне Европы 52 команды распределились по девяти группам - по шесть и пять команд.

Как сообщает канал "Москва 24", сборная России не будет принимать участие в квалификации, как хозяйка турнира, но сыграет вне конкурса с командами из группы H - Боснией и Герцеговиной, Грецией, Эстонией, Кипром и Бельгией.

Группы Европы разделены следующим образом:

Группа A: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Белоруссия, Люксембург.

Группа B: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.

Группа C: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.

Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдавия, Грузия.

Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.

Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.

Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.

Группа H: Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр.

Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.

С остальными результатами жеребьевки можно ознакомиться на сайте ФИФА.

Ведущими мероприятие были российская модель Наталья Водянова и телеведущий Дмитрий Шепелев. Саму жеребьевку вел генеральный секретарь Международной федерации футбола ФИФА Жером Вальке. Помимо делегации ФИФА за процедурой жеребьевки наблюдали звезды спорта, а также представители правительства Москвы.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В Москве на ЧМ-2018 будут задействованы две арены – "Лужники" и "Открытие Арена".

В "Лужниках" состоятся церемония и матч открытия ЧМ-2018, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

Всего матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.