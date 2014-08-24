"Локомотив" потерпел поражение в матче против "Кубани"

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Московский "Локомотив" на выезде потерпел поражение в матче 5-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против краснодарской "Кубани" со счетом 1:2.

На 26-ой минуте счет открыл нападающий "желто-зеленых" Лоренсо Мельгарехо. А под конец первого тайма после розыгрыша углового второй гол "Кубани" забил босниец Тони Шунич.

Один мяч на 76-ой минуте "Локомотиву" удалось отыграть благодаря точному удару Мануэла Фернандеша с одиннадцатиметровой отметки. Однако это не помогло столичной команде добиться даже ничьей.

"Локомотив" опустился на 8 строчку в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 31 августа, "железнодорожники" в Москве сыграют с петербургским "Зенитом".