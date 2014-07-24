Футболистам "Локомотива" вручили бронзовые медали

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Футболисты, тренеры и другие сотрудники столичного "Локомотива" получили бронзовые медали чемпионата России, сообщает Р-Спорт.

Церемония вручения состоялась в четверг, 24 июля, на стадионе "Локомотив" в рамках встречи команды с болельщиками. Награды вручили президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин и помощник президента "Локомотива" Владимир Коротков.

Напомним, "красно-зеленые" по итогам прошедшего сезона заняли третью строчку в таблице чемпионата России. Первым стал другой столичный клуб - ЦСКА, на втором месте оказался петербургский "Зенит".

Для "железнодорожников" эти медали стали первыми за восемь лет.