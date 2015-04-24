"Зенит" сыграл вничью с "Севильей" и вылетел из Лиги Европы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский "Зенит" в четвертьфинальном матче Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с испанской "Севильей" - 2:2.

Подопечные Унаи Эмери вышли вперед уже на шестой минуте поединка, когда с пенальти отличился Карлос Бакка.

Отыграться хозяевам удалось во втором тайме. После ошибки голкипера испанской команды мяч отскочил к Рондону, который отправил игровой снаряд в ворота. А на 72-й минуте "сине-бело-голубые" и вовсе повели в счете - цели достиг удар Халка.

Однако под занавес матча гости смогли вырвать ничью: мощный и точный удар нанес Кевин Гамейро.

Напомним, что первый поединок этих команда завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал Лиги Европы выходит "Севилья", а российский клуб покидает турнир.